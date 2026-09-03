Agra News: ताज पर बंदर ने महिला पर्यटक को काटा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 03 Sep 2026 02:39 AM IST
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आगरा। ताज देखने की खुशी पल भर में दर्द में बदल गई। बदरपुर, दिल्ली निवासी दीपिका गोयल बुधवार को अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने पहुंची। सुबह जब वह मस्जिद के पास से गुजर रही थीं, तभी अचानक एक बंदर ने पीछे से हमला कर दिया और उनके हाथ में काट लिया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद एएसआई कर्मियों और सीआईएसएफ जवानों ने महिला पर्यटक को ताजमहल स्थित डिस्पेंसरी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया। ताज में बंदरों के पर्यटकों पर हमले की घटनाएं एक माह में काफी बढ़ी हैं। एएसआई ने नगर निगम को पिंजरा लगाने के लिए कहा है। संवाद
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