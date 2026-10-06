एमएलसी चुनाव में शक्ति प्रदर्शन: सपा प्रत्याशियों समेत 21 दावेदारों ने भरे पर्चे, आज नामांकन का आखिरी दिन

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वहीं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी के शशांक यादव के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी अंबरीश पाल सिंह, डॉ. राहुल राज कुलश्रेष्ठ, मानवेंद्र प्रताप सिंह, धर्मपाल सिंह, अनुराग सिंह, रघुराज सिंह, मतेंद्र सिंह गहलोत, दक्ष कुमार, राहुल गुप्ता और रूमा कुमारी ने अपने पर्चे भरे। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रत्याशी डॉ. दिलीप कुमार के समर्थन में बीडी जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज में नामांकन सभा आयोजित की गई। 12 जिलों से आए शिक्षकों को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन ने एकजुट होकर चुनाव में जुटने की अपील की।स्नातक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने आवास विकास सेक्टर-14 से ई-रिक्शा चलाकर अनोखी नामांकन यात्रा निकाली और युवाओं के रोजगार, यूजीसी रोलबैक तथा सामाजिक सौहार्द के लिए मुझे मेरा दोस्त लौटा दो अभियान चलाने का एलान किया। शिक्षक व स्नातक दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशियों की मजबूत मौजूदगी से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सभी प्रत्याशियों ने 23 तारीख को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।स्नातक सीट के निर्दलीय प्रत्याशी अंबरीश पाल सिंह ने विशाल जनसमूह के साथ पर्चा भरा। इससे पहले आरबीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित सभा में मैं किसी दल से नहीं हूं पर आपके दिल से हूं का नारा देते हुए स्नातकों की आवाज विधान परिषद में उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे स्नातकों की हर गंभीर समस्या को मजबूती से उठाएंगे। सभा की अध्यक्षता राजा अनिरुद्ध पाल सिंह ने की।