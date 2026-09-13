Agra News: दीप्ति के कंधों पर एशिया कप का मिशन-8
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 13 Sep 2026 02:35 AM IST
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आगरा। आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा एक बार फिर देश के लिए बड़े मुकाबले में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। महिला एशिया कप के फाइनल में रविवार को टीम का मुकाबला श्रीलंका से है। टीम इंडिया की नजर आठवीं बार खिताब अपने नाम करने पर है।
वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों में शीर्ष पर हैं। दीप्ति के भाई व कोच सुमित शर्मा का कहना है कि दीप्ति की ताकत सटीक गेंदबाजी और दबाव में सही फैसला लेना है। फाइनल में उनकी फिरकी भारत के लिए मैच विनिंग साबित हो सकती है। आगरा के क्रिकेट प्रेमियों भी इसे लेकर उत्साह है।
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वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों में शीर्ष पर हैं। दीप्ति के भाई व कोच सुमित शर्मा का कहना है कि दीप्ति की ताकत सटीक गेंदबाजी और दबाव में सही फैसला लेना है। फाइनल में उनकी फिरकी भारत के लिए मैच विनिंग साबित हो सकती है। आगरा के क्रिकेट प्रेमियों भी इसे लेकर उत्साह है।
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