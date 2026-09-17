Agra News: बदहवास हालत में मिली लापता किशोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 17 Sep 2026 02:39 AM IST
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आगरा। थाना शाहगंज क्षेत्र में सोमवार रात घर से निकली 14 वर्षीय किशोरी घर नहीं पहुंची। परिजन ने गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन मंगलवार दोपहर को वह बदहवास अवस्था में परिजन को मिली। किसी ऑटो चालक की ओर से ले जाने और कुछ नशीला पदार्थ सुंघाने की बात परिजन को बताई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया है। उसके न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि परिजन ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में सीसीटीवी में अकेले जाते दिखी है। किशोरी के न्यायालय के समक्ष बयान कराए जाएंगे।
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