आगरा विवि का गजब हाल: पहले दिखाया अनुपस्थित, अब सुधार में कर दिया फेल; छात्रों ने उठाए ये सवाल

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बुधवार को नारायण कॉलेज, शिकोहाबाद के विद्यार्थी एनएसयूआई प्रदेश महासचिव अकुंश गौतम के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दिया। दोपहर से धरना देने के बाद भी कई घंटे तक कुलपति कार्यालय में नहीं पहुंचीं तो नाराज विद्यार्थियों ने परिसर में कुलपति लापता हैं, लिखे पोस्टर चस्पा किए।बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष के छात्र अनुराग विद्यार्थी ने बताया कि 27 अप्रैल को जारी रिजल्ट में उन्हें अनुपस्थित दिखाया गया। इसके बाद रिजल्ट सुधार के लिए आवेदन किया। 30 अप्रैल को रिजल्ट अपडेट हुआ तो स्टैटिस्टिकल मेथड में 13 और सॉलिड एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में 15 अंक दिए गए। इससे वह दोनों विषय में फेल हो गए। वहीं, फार्म मशीनरी एंड पावर में पहले 23 अंक थे लेकिन अपडेट में 15 कर उसमें भी फेल कर दिया।छात्र अरुण कुमार ने बताया कि तीसरे सेमेस्टर के रिजल्ट में उसे भी स्टैटिस्टिकल मेथड और सॉलिड एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में अनुपस्थित दिखाया गया। सुधार के लिए आवेदन करने के बाद स्टैटिस्टिकल मेथड में 12 और सॉलिड एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में 15 अंक अपडेट किए गए। वहीं, फार्म मशीनरी एंड पावर में पहले 20 अंक थे, जिन्हें घटाकर 18 कर दिया गया। रिजल्ट सही नहीं होने से उनकी अगली कक्षा में प्रवेश और पढ़ाई प्रभावित हो रही है।परीक्षा नियंत्रक ओम प्रकाश ने बताया कि तत्काल कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों का परीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट जल्द पेश करेगी।