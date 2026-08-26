गेस्ट हाउस में दरिंदगी: बारी-बारी से लूटी आबरू, हैवानियत का बनाया वीडियो और कर दिया वायरल; आरोपी गिरफ्तार

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परिजन के मुताबिक, किशोरी को ईदगाह कुतुलपुर निवासी 21 वर्षीय रचित और 18 वर्षीय सोमू ने अपनी बातों में फंसा लिया। 18 जुलाई को ताजगंज क्षेत्र की एक नामी दुकान पर चाय पीने के बहाने उसे ले गए। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेसुध होने पर आरोपी उसे आवास विकास कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस लेकर गए। वहां सामूहिक दुष्कर्म किया। होश में आने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बदनामी के डर से वह चुप हो गई। आरोपी उसे ब्लैकमेल कर दोबारा मिलने का दबाव बनाने लगे, मना करने पर वीडियो वायरल कर दिया।पीड़ित परिवार का आरोप है कि ईदगाह चौकी में पुलिस ने सुनवाई नहीं की और समझौते का दबाव बनाया गया। वहां से वह ताजगंज की बसई पुलिस चौकी पहुंची और पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने घटनास्थल जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का होना बताया। उसने जगदीशपुरा में शिकायत की। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। उधर, मामले में पुलिस का कहना है कि गेस्टहाउस पहले कोई किराए पर चला रहा था। अभी गेस्टहाउस बंद है। आरोप लगाया गया कि गेस्टहाउस अगर बंद था तो संचालक भी सामूहिक दुष्कर्म की साजिश में शामिल होना चाहिए।एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां से उन्हें जेल भेजा गया। पीड़िता के न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे। जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे ,उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।