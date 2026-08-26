फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Minor girl gang misdeed  blackmail in agra up news

गेस्ट हाउस में दरिंदगी: बारी-बारी से लूटी आबरू, हैवानियत का बनाया वीडियो और कर दिया वायरल; आरोपी गिरफ्तार

Wed, 26 Aug 2026 12:11 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 12:11 PM IST
सार

आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में एक किशोरी को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने इसका वीडियो बना लिया और बाद में ब्लैकमेल कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

विज्ञापन
Minor girl gang misdeed  blackmail in agra up news
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र की एक किशोरी से गेस्ट हाउस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ब्लैकमेल करने पर पुलिस चौकी और थानों में परिजन ने दौड़ लगाई। दो दिन पहले जगदीशपुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इसी बीच आरोपियों की ओर से बनाया गया वीडियो वायरल कर दिया गया। जगदीशपुरा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


परिजन के मुताबिक, किशोरी को ईदगाह कुतुलपुर निवासी 21 वर्षीय रचित और 18 वर्षीय सोमू ने अपनी बातों में फंसा लिया। 18 जुलाई को ताजगंज क्षेत्र की एक नामी दुकान पर चाय पीने के बहाने उसे ले गए। चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेसुध होने पर आरोपी उसे आवास विकास कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस लेकर गए। वहां सामूहिक दुष्कर्म किया। होश में आने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बदनामी के डर से वह चुप हो गई। आरोपी उसे ब्लैकमेल कर दोबारा मिलने का दबाव बनाने लगे, मना करने पर वीडियो वायरल कर दिया।
विज्ञापन


तीन थानों के लगाए चक्कर
पीड़ित परिवार का आरोप है कि ईदगाह चौकी में पुलिस ने सुनवाई नहीं की और समझौते का दबाव बनाया गया। वहां से वह ताजगंज की बसई पुलिस चौकी पहुंची और पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने घटनास्थल जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का होना बताया। उसने जगदीशपुरा में शिकायत की। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। उधर, मामले में पुलिस का कहना है कि गेस्टहाउस पहले कोई किराए पर चला रहा था। अभी गेस्टहाउस बंद है। आरोप लगाया गया कि गेस्टहाउस अगर बंद था तो संचालक भी सामूहिक दुष्कर्म की साजिश में शामिल होना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन



एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां से उन्हें जेल भेजा गया। पीड़िता के न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे। जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे ,उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed