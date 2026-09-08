Agra News: एमएच पब्लिक स्कूल और सरस्वती एकेडमी ने जीते खिताब

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अंडर-17 वर्ग के फाइनल में एमएच पब्लिक स्कूल, दादरी और न्यू एरा पब्लिक स्कूल, नोएडा के बीच मुकाबला हुआ। इसमें एमएच पब्लिक स्कूल, दादरी की टीम ने खिताब अपने नाम किया। अंडर-19 वर्ग के फाइनल मुकाबले में सरस्वती एकेडमी, हल्द्वानी और तक्षशिला पब्लिक स्कूल, मेरठ की टीमें आमने-सामने रहीं। कड़े संघर्ष के बाद सरस्वती एकेडमी ने जीत दर्ज कर चैंपियनशिप अपने नाम की। विज्ञापन

वहीं अंडर-14 वर्ग में सरस्वती एकेडमी ने कृष्णा पब्लिक स्कूल को हराकर खिताब जीता। समापन समारोह में विद्यालय के चेयरमैन राजेश कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य डॉ. संजय कुमार शर्मा ने प्रतियोगिता में शामिल सभी कोच, टीम मैनेजर और खिलाड़ियों का स्वागत किया। आयोजन सचिव आशीष शर्मा ने सभी का आभार जताया। अंडर-17 वर्ग के फाइनल में एमएच पब्लिक स्कूल, दादरी और न्यू एरा पब्लिक स्कूल, नोएडा के बीच मुकाबला हुआ। इसमें एमएच पब्लिक स्कूल, दादरी की टीम ने खिताब अपने नाम किया। अंडर-19 वर्ग के फाइनल मुकाबले में सरस्वती एकेडमी, हल्द्वानी और तक्षशिला पब्लिक स्कूल, मेरठ की टीमें आमने-सामने रहीं। कड़े संघर्ष के बाद सरस्वती एकेडमी ने जीत दर्ज कर चैंपियनशिप अपने नाम की।वहीं अंडर-14 वर्ग में सरस्वती एकेडमी ने कृष्णा पब्लिक स्कूल को हराकर खिताब जीता। समापन समारोह में विद्यालय के चेयरमैन राजेश कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य डॉ. संजय कुमार शर्मा ने प्रतियोगिता में शामिल सभी कोच, टीम मैनेजर और खिलाड़ियों का स्वागत किया। आयोजन सचिव आशीष शर्मा ने सभी का आभार जताया।

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फतेहाबाद (आगरा)। श्री महावीरजी पब्लिक स्कूल फतेहाबाद में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर-19 वॉलीबाल गर्ल्स चैंपियनशिप का सोमवार को समापन हो गया। छह दिनों तक चली प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों से आई टीमों की खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन किया। अंडर-17 में एमएच पब्लिक स्कूल दादरी, अंडर-19 और अंडर-14 में सरस्वती एकेडमी हल्द्वानी ने खिताब जीता।