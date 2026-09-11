Agra News: मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत

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मृतक की पहचान गांव पुरांव निवासी जालिम सिंह (50) के रूप में हुई है। बताया गया कि जालिम सिंह मानसिक रूप से बीमार थे। सुबह वह छछैना नहर पुल के नीचे चौधरी बदन सिंह इंटर कॉलेज के पास गंभीर हालत में मिले। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना एंबुलेंस को दी। इसके बाद उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज से सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस हादसे की वजह और जालिम सिंह को टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाने में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद हादसे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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एटा। हाईवे पर छछैना नहर पुल के पास बृहस्पतिवार को मानसिक रूप से बीमार 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर हालत में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर एंबुलेंस से उसे जिला मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सड़क हादसे की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है।