Agra News: आईटीआई शुरू कराने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:54 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:54 AM IST
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किरावली। कस्बा किरावली में तीन साल पहले बने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भवन को शुरू कराने के लिए सोमवार को भाकियू अमर टिकैत ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी किरावली अभिनव पाठक को सौंपा।
संगठन के अध्यक्ष प्रदीप मुखिया ने बताया कि कस्बा में आईटीआई निर्माण के लिए नगर पंचायत किरावली ने जमीन उपलब्ध कराई थी। शासन से 12 करोड़, 33 लाख, 87 हजार की धनराशि मंजूर हुई। वर्ष 2024 में तीन मंजिला इमारत बनकर तैयार है, जिसे आज तक शुरू नहीं हो सका। कहा कि जल्द आईटीआई शुरू नहीं कराया गया तो तहसील मुख्यालय पर अनशन के लिए बाध्य होंगे। उपजिलाधिकारी किरावली अभिनव पाठक ने बताया कि ज्ञापन शासन को जिलाधिकारी के माध्यम भेज दिया जाएगा। इस मौके पर मुकेश डांगुर जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस, चौधरी दिलीप, राजकुमार इंदौलिया, नेत्रपाल बघेल, दिनेश सोगरवाल, चंदन वीर चाहर, प्रमोद कर्दम, चंदन सिंह चाहर, मुकेश उपाध्याय, बाबूलाल वाल्मीकि आदि मौजूद रहे।
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संगठन के अध्यक्ष प्रदीप मुखिया ने बताया कि कस्बा में आईटीआई निर्माण के लिए नगर पंचायत किरावली ने जमीन उपलब्ध कराई थी। शासन से 12 करोड़, 33 लाख, 87 हजार की धनराशि मंजूर हुई। वर्ष 2024 में तीन मंजिला इमारत बनकर तैयार है, जिसे आज तक शुरू नहीं हो सका। कहा कि जल्द आईटीआई शुरू नहीं कराया गया तो तहसील मुख्यालय पर अनशन के लिए बाध्य होंगे। उपजिलाधिकारी किरावली अभिनव पाठक ने बताया कि ज्ञापन शासन को जिलाधिकारी के माध्यम भेज दिया जाएगा। इस मौके पर मुकेश डांगुर जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस, चौधरी दिलीप, राजकुमार इंदौलिया, नेत्रपाल बघेल, दिनेश सोगरवाल, चंदन वीर चाहर, प्रमोद कर्दम, चंदन सिंह चाहर, मुकेश उपाध्याय, बाबूलाल वाल्मीकि आदि मौजूद रहे।
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