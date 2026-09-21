फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Maharshi Parashuram Inter College becomes district champion in Taekwondo for the 11th consecutive time.

Agra News: ताइक्वांडो में महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज लगातार 11वीं बार बना जिला चैंपियन

Mon, 21 Sep 2026 02:27 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Maharshi Parashuram Inter College becomes district champion in Taekwondo for the 11th consecutive time.
जनपदीय बालक एवं बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता
आगरा। बेलनगंज स्थित श्री केदार नाथ सेकसरिया आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 70वीं माध्यमिक विद्यालयीय जनपदीय बालक एवं बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की गई। बालक वर्ग में महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज, यमुना किनारा ने 10 स्वर्ण, तीन रजत और पांच कांस्य पदकों के साथ 64 अंक अर्जित कर लगातार 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना। एमडी जैन इंटर कॉलेज चार स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदकों के साथ 25 अंक लेकर उपविजेता रहा।
विज्ञापन

अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक (बालिका शिक्षा) विश्व प्रताप सिंह, संयोजक एवं प्रधानाचार्य डॉ. उज्ज्वल जैन, पंकज कुमार ने किया। प्रतियोगिता में बालक-बालिका वर्ग की 55 विद्यालयों की टीमों के 150 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।
विज्ञापन

बताया कि इसमें चयनित खिलाड़ी 24 सितंबर को बेलनगंज स्थित श्री केदार नाथ सेकसरिया आर्य कन्या इंटर कॉलेज में होने वाली आगरा मंडलीय बालक एवं बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। निर्णायक नितिन बघेल, प्रदीप गौर, सुदर्शन देबनाथ, अमन कुमार, स्वाती शुक्ला और गौरांशी कटारा रहीं। इस दौरान रुपेश अग्रवाल, संतोष कुमार सिंह, शिवम गुप्ता, अनुज, सौम्य रंजन, रश्मि खन्ना, रिचा परमार, प्रिया कटारा, पूनम शर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


स्वर्ण पदक विजेता एवं चयनित खिलाड़ी
अंडर-14: श्रेयस राठौर, दीपांशु, अभिनव, देव चौधरी, हितेश केन, मुदित शर्मा, रुद्र प्रताप और लव ओझा।
अंडर-17: विशाल, यश शर्मा, राम पचौरी, अमन कुमार, आदित्य बघेल, भानु प्रताप सिंह, रितिक चौहान, आदित्य सिंह, कुणाल उपाध्याय, शिवम त्यागी, विवेक गौतम, विक्रमादित्य और लकी कुमार।
अंडर-19: ध्रुव, श्रेयश यादव, लोकेंद्र सिंह, चेतन गोला, अनमोल, तरुण कुमार, अल्पित, मुन्ना, अरशद अंसारी और रोहन कुमार डोअर।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed