Agra News: मां नारायणी शोभायात्रा का फूलों से स्वागत

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शोभायात्रा में मां नारायणी देवी, सेन महाराज सहित आधा दर्जन आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। बैंडबाजों के साथ यात्रा सैंया रोड से शुरू होकर बाईपास, कागारौल चौराहा, ऊंटगिरि चौराहा एवं मुख्य बाजारों से होकर गुजरते हुए सैंया रोड पर समाप्त हुई। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर रामेश्वर सविता, कमेटी अध्यक्ष रामगोपाल सिंह, पातीराम, कल्लन सविता, पवन सेन, सतीश, सुरेश, लोहरे राम सविता, सुरेश जाराैलिया आदि श्रद्धालु शामिल रहे।सेन समाज ने नारायणी माता पर नेजा चढ़ायाजगनेर। कस्बे में बुधवार को सविता सेन समाज के लोगों ने नारायणी माता पर ढोल नगाड़े के साथ नेजा चढ़ाया। भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पिल्लू राम, केशव देव, रामप्रकाश फाैजी, डॉ.लवलेश कुमार, जीतू सेन, धर्मवीर सेन, मुकेश सेन, बॉबी सेन, नरेश सेन, दीपक सेन, रूपा, बंगाली आदि मौजूद रहे।