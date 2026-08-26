जनकपुरी महोत्सव: रामलीला मैदान में 2 अक्तूबर को गूंजेगी मां जानकी के जन्म की बधाई, 6 को निकलेगी राम बरात

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श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल तथा महामंत्री राजीव अग्रवाल के मार्गदर्शन में हुई बैठक में श्रीराम जन्मोत्सव से लेकर श्रीराम बरात और चार दिवसीय जनकपुरी महोत्सव तक की व्यवस्थाओं पर मंथन किया गया। बैठक में स्वरूपों की सुरक्षा, जनमासा, विश्राम एवं शृंगार स्थल, परिभ्रमण मार्ग, चांदी के रथ, जनक मंच, वीआईपी प्रवेश, भोजन-प्रसाद, प्रकाश व्यवस्था पर चर्चा की गई।जनकपुरी समिति अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि 1 अक्तूबर को रामलीला मैदान में श्रीराम जन्मोत्सव और 2 अक्तूबर को सीता जन्मोत्सव होगा। परिभ्रमण मार्ग में गेट, लाइट और बैनर कम से कम 20 फीट की ऊंचाई पर लगाए जाएंगे। मुख्य संयोजक मनोज बंसल ने बताया कि 7 से 9 अक्तूबर तक चांदी के रथ को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था होगी।6 अक्तूबर को श्रीराम बरात के दिन जानकी और चार सखियों की सवारी विशेष आकर्षण रहेगी। वीआईपी द्वार से प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। तुलसी-शालिग्राम विवाह भावना एस्टेट स्थित श्री भावनेश्वर नाथ मंदिर में होगा। मंगलवार को महाआरती में मुख्य अतिथि राम सकल गुर्जर उपस्थित रहे। बैठक में श्री रामलीला कमेटी के टीएन अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, अंजुल बंसल, संजय तिवारी, राहुल गौतम तथा श्री जनकपुरी महोत्सव समिति से संजय गोयल, महामंत्री मनोज जादौन, कोषाध्यक्ष आकाश गोयल ग्वाला, राणा सुशील सिंह और स्वागताध्यक्ष अरविंद शर्मा आदि उपस्थित रहे।