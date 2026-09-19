Agra News: सिटी<bha>--</bha>-लोडर ने ऑटो में मारी टक्कर, चार घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:42 AM IST
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खंदौली। आगरा-हाथरस मार्ग पर थाना क्षेत्र के शहीद धर्मवीर पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार दोपहर ओवरटेक करते समय एक लोडर ट्रक ने ऑटो में साइड से टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक समेत चार लोग घायल हो गए। हादसे के समय ऑटो चालक बौवी निवासी टेढ़ी बगिया आगरा से तीन सवारियों को लेकर खंदौली की ओर आ रहा था। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिव्यानी, रवि समेत चार घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही क्षतिग्रस्त ऑटो को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारु कराया।
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