Agra News: सुबह हल्का कोहरा, तापमान में आएगी कमी

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मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे दोपहर में हल्की गर्मी का एहसास भी हुआ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक ऐसे ही मौसम रहने के आसार जताए हैं। इसमें सुबह हल्का कोहरा रहने की आशंका जताई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 16 नवंबर के बाद आसमान साफ रहेगा। तापमान कमोवेश ऐसा ही रहेगा।