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Agra News: सुबह हल्का कोहरा, तापमान में आएगी कमी

Thu, 12 Nov 2026 02:36 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:36 AM IST
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Light fog in the morning; temperatures will drop.
आगरा। मौसम में हल्का बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक सुबह हल्का कोहरा रहने की आशंका जताई है। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी भी आ सकती है।
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मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे दोपहर में हल्की गर्मी का एहसास भी हुआ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक ऐसे ही मौसम रहने के आसार जताए हैं। इसमें सुबह हल्का कोहरा रहने की आशंका जताई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 16 नवंबर के बाद आसमान साफ रहेगा। तापमान कमोवेश ऐसा ही रहेगा।
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