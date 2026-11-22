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परिवहन विभाग में 382 एंबुलेंस पंजीकृत हैं जिनमें 212 के पास फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं है। इनमें जरूरी चिकित्सकीय मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को देने के लिए मेडिसिन किट में 35 से अधिक तरह की दवाएं होनी चाहिए, ऑक्सीजन देने के लिए अंबू बैग, ऑक्सीमीटर, बीपी मापक यंत्र समेत कई अन्य चिकित्सकीय उपकरण होना आवश्यक है, जो इनमें नहीं है।यहां तक कि एंबुलेंसों में चिकित्सकीय स्टाफ भी नहीं है। सिर्फ चालक के भरोसे ही मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। अनफिट और बिना चिकित्सकीय मानक के चल रही एंबुलेंसों की परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं।20 नामी अस्पतालों की एंबुलेंस अनफिटअनफिट एंबुलेंसों का संचालन करने वालों की सूची में सिर्फ सरकारी और छोटे अस्पताल ही नहीं, शहर के 20 नामी अस्पताल भी शामिल हैं। इन अस्पतालों की एंबुलेंस भी अनफिट हैं। खटारा हाल में मरीजों को अस्पताल लाने और छोड़ने का कार्य कर रही हैं।ये मानक होने हैं जरूरीमरीजों के लिए सुरक्षित स्ट्रेचर और लॉकिंग व्यवस्था।ऑक्सीजन सिलिंडर, रेगुलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम।ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र, स्टेथोस्कोप, मेडिसिन किट।अंबू बैग, मास्क और सांस संबंधी आपात उपकरण।सक्शन पंप, आईवी सेट, अग्निशमन यंत्र।आपातकालीन लाइट और सायरन, पैरामेडिकल स्टाफ।वर्जनबिना मानक-फिटनेस की एंबुलेंस से मरीजों की जान को भी खतरा है। ऐसे में खटारा और बिना मानक के एंबुलेंस की जांच और कार्रवाई करने के लिए कई बार आरटीओ से शिकायत कर चुके हैं। शासन को भी शिकायत भेजी है। - कृष्णवीर सिंह सिकरवार, जिलाध्यक्ष, ऑल यूपी एंबुलेंस ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटीअनफिट एंबुलेंस के संचालकों को फिटनेस कराने के लिए फोन पर मैसेज भेजे गए हैं। अगर ये सप्ताह भर में नहीं कराते हैं तो जांच कर चालान किया जाएगा। बीते महीने भी 62 एंबुलेंस के चालान किए गए थे और 14 को सीज किया था। - अखिलेश द्विवेदी, आरटीओ प्रवर्तनएंबुलेंस में चिकित्सकीय मानक जरूरी हैं। एंबुलेंस में मानकों की जांच कराने के लिए आरटीओ से बात करेंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शामिल रहेगी। - डॉ. अरुण श्रीवास्तव, सीएमओ