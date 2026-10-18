Agra News: अस्मिता खेलो इंडिया वूमेंस लीग का आगाज

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आगरा। जिला वुशू एसोसिएशन आगरा की ओर से दयालबाग स्थित बीडी कॉन्वेंट प्रीमियर स्कूल में अस्मिता खेलो इंडिया वूमेंस सिटी लीग का आगाज हुआ। शहर के विभिन्न स्कूलों और अकादमियों की 240 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालिकाओं ने अपनी बेहतरीन तकनीक, अनुशासन और खेल भावना से सभी का मन मोह लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार की देखरेख में मुकाबले हुए। रविवार को प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर डॉ. देवव्रत सारस्वत, चंद्रवत सारस्वत और वीणा सारस्वत मौजूद रहे।