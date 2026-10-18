फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Launch of the Asmita Khelo India Women's League

Agra News: अस्मिता खेलो इंडिया वूमेंस लीग का आगाज

Sun, 18 Oct 2026 03:02 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Launch of the Asmita Khelo India Women's League
वुशू प्रतियोगिता
आगरा। जिला वुशू एसोसिएशन आगरा की ओर से दयालबाग स्थित बीडी कॉन्वेंट प्रीमियर स्कूल में अस्मिता खेलो इंडिया वूमेंस सिटी लीग का आगाज हुआ। शहर के विभिन्न स्कूलों और अकादमियों की 240 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालिकाओं ने अपनी बेहतरीन तकनीक, अनुशासन और खेल भावना से सभी का मन मोह लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार की देखरेख में मुकाबले हुए। रविवार को प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर डॉ. देवव्रत सारस्वत, चंद्रवत सारस्वत और वीणा सारस्वत मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed