Agra News: स्कूल में किया अंतिम संस्कार, गांव के लोगों से हुई झड़प

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इसके बाद घर में ही अंतिम संस्कार पर अड़ गए। पुलिस के समझाने पर आरोपी पति के परिवार के प्ले ग्रुप स्कूल में शव ले गए। खाली मैदान में अंतिम संस्कार करने लगे। जानकारी पर गांव के लोग जुट गए। मृतका के परिवार और ग्रामीणों में काफी देर तक तीखी झड़प हुई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में वहीं अंतिम संस्कार कर दिया गया।- मां ने कहा, बेटी को मिले इन्साफमृतका की मां रामवती और भाई ललित ने पुलिस से मांग की कि हत्यारोपी विवेक का एनकाउंटर किया जाए। बच्चों को सुरक्षित लाए जाए। हत्या में जितने भी ससुराली शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। बेटी को इन्साफ नहीं मिला तो सड़क पर उतर जाएंगे। बेटी का शव देखकर मां का हाल-बेहाल हो गया। वह फूट-फूटकर रोने लगीं। उन्हें परिवार की महिलाओं ने किसी तरह संभाला। जिस समय चिता जलाई जा रही थीं, बेहाल मां उसकी तरफ दौड़ पड़ी। बेटी के साथ खुद को ही जलाने की कहने लगीं। उन्हें किसी तरह परिजन रोका।-। गिरफ्तारी न होने से बढ़ा आक्रोशहत्यारोपी पति विवेक बच्चों को लेकर भाग गया है। उसकी गिरफ्तारी न होने से आक्रोश बढ़ गया। उधर, मामले में मृतका के भाई ललित की तहरीर पर पति विवेक सिकरवार, जेठ भानु, ससुर राजकुमार, भाभी नीतू और यश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसीपी देवेश कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की टीम लगी हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी परिवार घर से भाग गया है।यह था मामलाएत्मादपुर के गांव चावली निवासी किसान विजेंद्र सिंह की बेटी किरन की शादी पीलीपोखर निवासी राजकुमार के बेटे विवेक के साथ हुई थी। आरोप है कि पति आए दिन पत्नी से मारपीट करता था। एक महीने पहले मारपीट की थी। पुलिस से शिकायत पर भाग गया था। सोमवार रात को वापस आया। तभी पत्नी की हत्या लोहे की पाइप से प्रहार कर और गला काटकर की थी। दोनों बच्चों को लेकर भाग गया था।