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कथा : जयकारों के साथ निकाली कलश यात्रा

Sun, 11 Oct 2026 03:07 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 11 Oct 2026 03:07 AM IST
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Katha: Kalash Yatra taken out amidst chants and cheers.
किरावली में 101कलश यात्रा के साथ निकाली रविवार से होगी भागवत कथा फोटो संवाद किरावली
किरावली। कस्बे में श्री मौनीबाबा आश्रम मंदिर से 101 कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। रविवार से यहां श्रीमद भागवतकथा एवं श्री गोपाल यज्ञ का आयोजन होगा। मौनीबाबा आश्रम मंदिर के महंत श्री दयालदास महाराज (थानसिंह) ने बताया कि यह कथा श्री 1008 श्री मौनीबाबा की 56वीं स्मृति में आयोजित हो रही है। कथा व्यास महंत सखी चरणदास जी महाराज प्रतिदिन प्रातः 09 बजे से 11 बजे तक यज्ञ और दोपहर 01 बजे से 05 बजे तक कथा श्रवण कराएंगे। इस मौके पर परीक्षित गोपाल प्रसाद शर्मा, ऊषा देवी शर्मा, समाज सेवी भूपसिंह इंदौलिया, सभासद गुलाबदेवी, गंगाराम माहौर, देवेन्द्रसिंह, पिंकी मास्टर, मुकेश चौधरी आदि मौजूद रहे।
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