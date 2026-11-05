फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Justice after twenty years, but the accused did not go to jail.

Agra News: बीस साल बाद इंसाफ मगर जेल नहीं गया आरोपी

Thu, 05 Nov 2026 02:51 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 05 Nov 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Justice after twenty years, but the accused did not go to jail.
आगरा। एक छोटे से केबल को ठीक कराने से शुरू हुआ विवाद दो दशक तक अदालत में चला। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विनीता सिंह ने बालाजी नगर निवासी विशंभर को दोषी ठहराया। हालांकि, उसे पहला अपराध मानते हुए एक साल की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन

घटना 8 अक्तूबर, 2006 को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में हुई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, बालाजीपुरम निवासी मीना अपनी दुकान पर सिलाई कर रही थीं। पड़ोसी रमजानी, कल्ला, विशंभर और आसिफ सरिया, फावड़ा और हॉकी लेकर पहुंचे। केबल ठीक कराने के लिए विवाद बढ़ा और मीना के सिर पर चोट लगी। उसकी चीख सुनकर भाई अनवर बाहर आया तो आरोपियों ने उससे भी मारपीट की। दुकान और घर का सामान तोड़ा और जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन

भाई-बहन की गवाही बनी आधार
मुकदमे के दौरान कई गवाह अदालत नहीं पहुंचे। अभियोजन को साक्ष्य के लिए अवसर भी दिए गए। गैरजमानती वारंट के बावजूद वे नहीं आए। इसके बाद मीना और अनवर की गवाही ने मुकदमे को सहारा दिया। अदालत ने विशंभर को दोषी माना। हालांकि विशेष चोट पहुंचाने का स्पष्ट साक्ष्य न मिलने पर उसे इस आरोप में संदेह का लाभ दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed