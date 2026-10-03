रामलीला 2026: घड़े से हुआ जानकी का प्राकट्य, जनक-सुनयना ने बांटी मिठाई; मिथिला नगरी में छाया उल्लास

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रामलीला मैदान में सजी मिथिला नगरी में महाराज जनक के स्वरूप अशोक गोयल और महारानी सुनयना के स्वरूप लता गोयल ने खेत में हल चलाने की लीला की। इसी दौरान हल एक घड़े से टकराया और बाल रूप मां जनक नंदिनी का प्राकट्य हुआ। तीन माह की अवनि ने बाल जानकी का स्वरूप धारण किया।जानकी के जन्म की खुशी में महिलाओं ने मंगल गीत गाए और नृत्य कर खुशियां मनाईं। राजा जनक और रानी सुनयना ने श्रद्धालुओं को खिलौने, मिठाई, फल, मेवा, चॉकलेट और टॉफियां वितरित कीं। स्वरूपों की आरती कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्या, उप्र लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महामंत्री राजीव अग्रवाल, जनकपुरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू यादव सहित जनक परिवार के सदस्यों ने की।रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि शनिवार को किन्नर समाज को प्रभु श्रीराम की आरती के लिए आमंत्रित किया गया है। मीडिया प्रभारी राहुल गौतम ने बताया कि इसके साथ विश्वामित्र आगमन और ताड़का वध लीला का भी मंचन किया जाएगा।