आईटीआई प्रवेश: पहले दिन 80 अभ्यर्थी पहुंचे, अधूरे दस्तावेजों ने किया निराश; 4 सितंबर तक का आखिरी मौका

विज्ञापन

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से आगरा के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम चरण की मेरिट जारी कर दी गई है। मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को 4 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। चयनित अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज कर अपना बुलावा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बल्केश्वर के प्रधानाचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर संबंधित संस्थान में पहुंचना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रथम चरण के प्रवेश 27 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेंगे। अभ्यर्थी अपना बुलावा पत्र scvtup.in अथवा upvesd.gov.in/dte पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।