Agra News: सपा ने ही दिया निषाद समाज को सम्मान

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उन्होंने कहा कि यूपी में जंगलराज है। सवाल किया कि विनोद साहनी के हत्यारोपियों की गाड़ी क्यों नहीं पलटी? घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? कानून व्यवस्था चौपट है। उन्होंने पूर्व दस्यु सुंदरी फूलन देवी का जिक्र कर कहा कि सपा ने न सिर्फ उनको रिहा कराया, वरन दो बार सांसद बनाया। कहा कि सपा ने निषाद समाज को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि सपा की सरकार बनते ही बाह को जिला बनाया जाएगा। उन्होंने सपाइयों से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। चौपाल में सपा के जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाह ने जिले की तथा जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे, मुकेश बरुआ ने स्थानीय समस्याओं को उठाया और सरकार बनने पर समाधान का संकल्प व्यक्त किया। चौपाल के संयोजक रोहित राजपूत, अध्यक्षता बेताल सिंह वर्मा तथा संचालन जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव रहे। इस दाैरान संतोष पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष रामसहाय यादव, श्रीकृष्ण वर्मा, राजेश यादव, मुकेश बरुआ, राजेश कुमार, हरीश्चन्द्र निषाद, अंशूरानी निषाद, आलोक यादव आदि मौजूद रहे।=======================================चढ़ावा चोरी करने वालों को बचा रही सरकार : विशंभर प्रसाद निषाद- चौपाल के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विशंभर प्रसाद निषाद ने कहा कि अपराध के नाम पर ब्राह्मणों को गोली मारी जा रही है। उनकी कार पलटी जा रही है। उन्होंने अरोप लगाया कि डीजल पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट से गाड़ियों के इंजन खराब करने का काम किया है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि चोरी करने वाले भाजपा के अपने हैं। सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। विकास के नाम पर उन्होंने केंद्र सरकार पर देश अडानी और अंबानी के हवाले करने का आरोप लगाया। प्रदेश सरकार और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है जो प्रदेश को विकास की ओर ले गया हो। सरकार ने सिर्फ अखिलेश यादव सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है। नौकरियों में पक्षपात का आरोप भी लगाया। कहा कि अपने लोगों को भर्ती किया जा रहा है। लाल टोपी, सपा का झंडा समझो गाड़ी में गुंडा सवाल पर असहज हुए विशंभर प्रसाद निषाद ने आरोप को अनर्गल बताते हुए प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाए जाने का आराेप जड़ दिया।