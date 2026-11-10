Agra News: बालत्तर नस्ल के ऊंट ने परवान चढ़ाया था ढोला-मारू का प्यार

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राहुल ने बताया कि 11 महीने का श्याम दिखने में आकर्षक है। यह रेगिस्तान में घोड़े से भी तेज दौड़ने और ऊंची चढ़ाई करने में माहिर है। बालत्तर नस्ल के ऊंट की काठी ऊंची और मुंह पतला होता है। सोमवार को राहुल ने अपने बालत्तर ऊंट श्याम को 45 हजार रुपये में बेच दिया और वापस लौट गए।ये है ढोला-मारू की प्रेम कथाराजस्थानी लोक कथा के अनुसार नरवर के राजा नल के पुत्र साल्ह कुमार (ढोला) और बीकानेर के पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारू का बचपन में विवाह हुआ था। गौना न होने पर वयस्क ढोला का दूसरा विवाह मालवणी से हो गया। मारू के इंतजार की जानकारी मिलने पर ढोला बालत्तर नस्ल के ऊंट से उससे मिलने पहुंचा। लौटते समय उमर सूमरा ने घोड़े से उनका पीछा किया, लेकिन ऊंट की तेज गति के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाया। इस प्रकार उनका प्रेम परवान चढ़ा।