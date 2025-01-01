फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Intoxicated man climbs tower, sits 150 feet up.

Agra News: नशे की हालत में टावर पर चढ़ा युवक, 150 फीट ऊपर बैठा

Fri, 11 Sep 2026 12:32 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
Intoxicated man climbs tower, sits 150 feet up.
बाह: जैतपुर के फतेहपुरा गांव में शराब के नशे में टावर पर चढा युवक
बाह। जैतपुर के फतेहपुरा गांव में बृहस्पतिवार की शाम 7:30 बजे नशे में अर्जुन उर्फ पगड़ी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर के नजदीक किसी के जाने पर कूदकर जान देने की धमकी दे रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मी उसे समझाने में जुटे हैं।
विज्ञापन

फतेहपुरा गांव में माखन सिंह के घर के सामने मोबाइल का टावर लगा है। बृहस्पतिवार की शाम उनका बेटा अर्जुन उर्फ पगड़ी शराब के नशे में घर से बाइक लेकर निकल रहा था। परिजन ने हादसे की आशंका में उससे बाइक छीनकर घर पर रख ली थी। जिस पर नाराज होकर अर्जुन टावर पर चढ़ गया। करीब 150 फीट की ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। टावर पर चढ़े युवक को पहले परिजन एवं ग्रामीणों ने उतारने का प्रयास किया। फिर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को बुला लिया। फायर ब्रिगेड कर्मियों के नजदीक जाते ही धमकी देने लगा कि कोई टावर पर चढ़ा तो वह कूदकर जान दे देगा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम उसे उतरने के लिए समझाने में जुटी है। एसीपी ने बताया कि युवक को उतारने के लिए उसे समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed