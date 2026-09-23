Agra News: 21 लाख की लागत से बनी सीसी सड़क का लोकार्पण

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फतेहपुर सीकरी। ग्राम सीकरी चार हिस्सा के गांव जैनपुरा में बुधवार को विधायक चौधरी बाबूलाल ने जैनपुरा-सुपेरा मार्ग से श्मशान घाट तक 200 मीटर लंबी सीसी सड़क का लोकार्पण किया। इस सड़क का निर्माण अपनी निधि से करीब 21 लाख रुपये की लागत से कराया है। गांव में चौपाल लगाकर विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में लोधी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अर्जुन सिंह, जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान, बीडीओ आदि मौजूद रहे।