Agra News: बिना उपकरण कैसे करें अभ्यास, खिलाड़ियों ने उठाया सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 31 Oct 2026 02:50 AM IST
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आगरा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे हॉस्टल के खिलाड़ियों ने अभ्यास के लिए जरूरी खेल उपकरण नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने उपनिदेशक खेल डॉ. संतोष उपाध्याय को लिखित प्रार्थनापत्र सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है।
एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने अपने पत्र में प्रशिक्षकों के बारे में भी शिकायत की है। उनका आरोप है कि अभ्यास के लिए जरूरी सामान मांगने पर उन्हें उपकरण नहीं दिए जाते। कई बार सामान देने में टालमटोल की जाती है। इससे उनके अभ्यास पर असर पड़ रहा है। उनके पंजीकरण संबंधी पत्र भी अपने पास जमा करा लिए हैं। वापस मांगने पर उन्हें कार्रवाई की धमकी दी जाती है।
खिलाड़ियों का कहना है कि पहले भी शिकायत की गई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने उपनिदेशक से जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने और समस्याओं के समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। फिलहाल इस मामले में प्रशिक्षकों का पक्ष सामने नहीं आया है। आरोपों की जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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यह सब हमारी जानकारी में नहीं है, इस मामले में हमारी कोई टिप्पणी भी नहीं है। = संजय शर्मा, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, आगरा मंडल
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एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने अपने पत्र में प्रशिक्षकों के बारे में भी शिकायत की है। उनका आरोप है कि अभ्यास के लिए जरूरी सामान मांगने पर उन्हें उपकरण नहीं दिए जाते। कई बार सामान देने में टालमटोल की जाती है। इससे उनके अभ्यास पर असर पड़ रहा है। उनके पंजीकरण संबंधी पत्र भी अपने पास जमा करा लिए हैं। वापस मांगने पर उन्हें कार्रवाई की धमकी दी जाती है।
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खिलाड़ियों का कहना है कि पहले भी शिकायत की गई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने उपनिदेशक से जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने और समस्याओं के समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। फिलहाल इस मामले में प्रशिक्षकों का पक्ष सामने नहीं आया है। आरोपों की जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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यह सब हमारी जानकारी में नहीं है, इस मामले में हमारी कोई टिप्पणी भी नहीं है। = संजय शर्मा, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, आगरा मंडल