केंद्रीय हिंदी संस्थान: विदेशी विद्यार्थियों की संख्या घटी, 111 चयनित में 70 ने ही लिया प्रवेश; जानें वजह

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यह पाठ्यक्रम अगस्त से 30 अप्रैल तक चलता है। विदेशों में रहने वाले हिंदी सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से आते हैं। चयन के बाद विद्यार्थी आगरा आकर नौ महीने तक हिंदी का अध्ययन करते हैं। इस बार बोत्सवाना, चीन और उज्बेकिस्तान से चयनित विद्यार्थी अभी संस्थान नहीं पहुंचे हैं। इन विद्यार्थियों के नहीं आने से भी इस सत्र में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या प्रभावित हुई है। इससे पहले संस्थान में अलग-अलग देशों से विद्यार्थी लगातार हिंदी सीखने के लिए आते रहे हैं।विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी सीखने के लिए अलग-अलग स्तर के पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। इनमें हिंदी भाषा दक्षता प्रमाणपत्र कक्षा-100, हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा कक्षा-200, हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा कक्षा-300 और स्नातकोत्तर हिंदी डिप्लोमा कक्षा-400 शामिल हैं। पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के साथ भारतीय साहित्य, संस्कृति और सामाजिक जीवन की जानकारी भी दी जाती है।इस बार विद्यार्थियों का चयन सीमित रखा गया है। हॉस्टल में जगह की कमी के कारण अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देना संभव नहीं है। उपलब्ध संसाधनों और हॉस्टल की क्षमता के अनुसार ही विद्यार्थियों का चयन किया गया है।