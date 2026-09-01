Agra News: हांगकांग की बिजनेस वुमन ने बटेश्वर मंदिर में की पूजा-अर्चना

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इस दौरान गौरी-पार्वती मंदिर के पुजारी महंत नरेंद्र गोस्वामी ने कोकुशा को बटेश्वर धाम के पौराणिक इतिहास, गौरी-पार्वती मंदिर की महिमा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के इस स्थान से जुड़ाव की जानकारी दी। इसके बाद कोंकुशा और श्री रत्नेश गोस्वामी ने अटल संकुल भवन को भी निहारा। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

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बटेश्वर। तीर्थ स्थल बटेश्वर में मंगलवार को हांगकांग की बिजनेस वुमन कोंकुशा ने आरएनजी ईको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ रत्नेश गोस्वामी के साथ ब्रह्मलाल महादेव मंदिर और गौरीशंकर महादेव मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की।