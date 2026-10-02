Agra News: खेत पर सोते समय हिस्ट्रीशीटर की हत्या

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गांव कछपुरा निवासी प्रेमवीर (32) पर चोरी और लूट के चार से अधिक मामले दर्ज थे। थाना फतेहाबाद में हिस्ट्रीशीट भी खुली थी। बुधवार रात 11 बजे प्रेमवीर और उनका भतीजा हरवीर खेत आए थे। भतीजा बाद में घर आ गया। बृहस्पतिवार सुबह करीब 5:30 बजे बटाईदार लालाराम खेत पर पहुंचे। उन्होंने प्रेमवीर को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने पास जाकर देखा तो प्रेमवीर खून से लथपथ थे। चारपाई के नीचे खून बह रहा था। फील्ड यूनिट के साथ एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद पहुंचे। पुलिस ने आसपास के खेतों में हत्या में प्रयुक्त हथियार की तलाश की मगर कुछ नहीं मिला।जमीन के विवाद में जान लेने का आरोपबड़े भाई धर्मवीर ने बताया कि प्रेमवीर फरवरी में जेल से छूटकर आया था। उनके पास पांच बिस्वा जमीन है। प्रेमवीर ने जमीन पड़ोसी हरेंद्र और गंभीर को पांच लाख रुपये में बेची थी। मगर वह (धर्मवीर) नहीं चाहते थे कि जमीन बेची जाए। वह उसे वापस मांग रहे थे। इस बात पर प्रेमवीर और हरेंद्र में विवाद चल रहा था। बुधवार को दिन में भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद में हरेंद्र और उसके भाई गंभीर ने हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वह घर से भाग गए हैं।शराब के पाउच, गिलास और पानी की बोतल मिलीफील्ड यूनिट को चारपाई के पास शराब के पाउच, पानी की बोतल और प्लास्टिक के गिलास मिले। इससे आशंका है कि प्रेमवीर के पास रात में कोई आया होगा। पहले शराब पी होगी। इसके बाद हत्या कर दी गई।सत्यापन में पुलिस को नहीं मिला था प्रेमवीरपुलिस ने बताया कि प्रेमवीर हिस्ट्रीशीटर था। पुलिस से बचने के लिए वह अक्सर अपना ठिकाना बदलता रहता था। पुलिस ने अपराधी सत्यापन के दौरान उससे संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन मिला नहीं था। उसके खिलाफ छह प्राथमिकी दर्ज थी। इनमें चार प्राथमिकी थाना फतेहाबाद और एक-एक प्राथमिकी जैतपुर व बाह थाने की है। अधिकांश मामले लूट और कुछ मारपीट से संबंधित बताए गए हैं।वर्जन- मृतक के बड़े भाई ने जमीन के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। हत्या में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया है। पोस्टमार्टम से ही मृत्यु का कारण पता चलेगा। - अभिषेक अग्रवाल, डीसीपी पूर्वी जोन