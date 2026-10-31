आगरा: शहर के इस क्षेत्र में जाम की समस्या विकराल, दोपहर एक से तीन बजे के बीच वाहनों की लंबी कतार; ये है वजह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर में यातायात संचालन के लिए ट्रैफिक लाइटें लगी हैं। स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस कंट्रोल रूम से इस पर नजर रखती है। जाम लगने पर टीआई के साथ टीम को भेजा जाता है। मेट्रो के काम के कारण जाम से निजात नहीं मिल रही है। हरीपर्वत थाना क्षेत्र का दिल्ली गेट, मदिया कटरा, चर्च रोड और घाटिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। दूसरे नंबर पर रकाबगंज थाना क्षेत्र का रावली और छीपीटोला प्रभावित है। हरीपर्वत चौराहा और रावली पर मेट्रो के काम के लिए बैरिकेडिंग है।मेट्रो के काम और बैरिकेडिंग के कारण दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के समय जाम बढ़ जाता है। हरीपर्वत पर जाम लगा तो लोग दिल्ली गेट और मदिया कटरा से वैकल्पिक मार्ग लेते हैं। इससे इन रास्तों पर भी वाहनों की लाइनें लग जाती हैं। रावली पर साईं का तकिया से कलेक्ट्रेट वाला रास्ता भी प्रभावित होता है।थाना - सूचनाछत्ता - 3एत्माद्दाैला - 1हरीपर्वत - 7जगदीशपुरा - 2कमला नगर - 5किरावली - 1लोहामंडी - 5नाई की मंडी - 4रकाबगंज - 6सदर बाजार - 3शाहगंज - 1सिकंदरा - 6ताजगंज - 5इसके अलावा खंदौली, किरावली आदि क्षेत्रों से भी शिकायतें दर्ज की गईं।जाम की समस्या केवल आगरा में ही नहीं है बल्कि प्रदेश के अन्य कमिश्नरेट में भी लोग परेशान हैं। पिछले सप्ताह आगरा में जहां 54 शिकायतें दर्ज हुईं, वहीं गौतमबुद्ध नगर में 162, गाजियाबाद में 137, कानपुर में 108, लखनऊ में 98 और प्रयागराज में 109 शिकायतें दर्ज की गईं। ये शिकायतें तब आईं जब लोग 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। दोपहर में स्कूलों की छुट्टी और वाहनों का दबाव बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत हुई।पुलिस कंट्रोल रूम पर शिकायत करने वालों ने अतिक्रमण और मेट्रो के बेतरतीब काम को जाम का कारण बताया। पुराने शहर में शाहगंज, रकाबगंज, नाई की मंडी, छत्ता, जगदीशपुरा और लोहामंडी में अतिक्रमण की समस्या प्रमुख रही। हरीपर्वत और रकाबगंज में मेट्रो के काम से दिक्कतें बताई गईं।पुलिस कंट्रोल रूम पर 54 शिकायत दर्ज हुईं। सूचना पर टीआई के साथ ही थाना पुलिस को यातायात को सुचारू करने के निर्देश दिए गए। मेट्रो के काम और अतिक्रमण से रास्तों पर आवागमन में समस्या रही। इसके लिए संबंधित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।