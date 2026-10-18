फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Headmaster suspended following a teacher's complaint

Agra News: शिक्षिका की शिकायत पर प्रधानाध्यापक निलंबित

Sun, 18 Oct 2026 03:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Headmaster suspended following a teacher's complaint
आगरा। शिक्षिका की शिकायत पर सैंया ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय भवनपुरा के प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रसाद को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने निलंबित कर दिया है। प्रधानाध्यापक पर अपमानजनक एवं अमर्यादित व्यवहार करने और अवांछित स्पर्श करने का आरोप है।
विज्ञापन


शिकायत मिलने पर जांच अधिकारी ने लिखित बयान, संबंधित पक्षों के कथन और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया। जांच आख्या में आरोपों को प्रथम दृष्टया समर्थन मिलने का उल्लेख किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता देखकर निलंबन का आदेश जारी किया गया। प्रकरण में अब विस्तृत विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed