Agra News: गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा में उड़ा गुलाल, गूंजे बप्पा के जयकारे

विज्ञापन

तीर्थ धाम के यमुना तट स्थित जोगेश्वर घाट पर रविवार को गणेश विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। फिरोजाबाद की अंकिता शर्मा, प्राचार्य कल्पना उपाध्याय, साधना अग्रवाल, सीमा ठाकुर और संगीता शर्मा ने डीजे की धुन पर गुलाल उड़ाते हुए और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ विधि-विधान पूर्वक गणेश मूर्ति का यमुना में विसर्जन किया। हालांकि पुलिस-प्रशासन की ओर से विशेष कुंड खुदवाकर उसमें पानी भरवाने की व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद श्रद्धालुओं ने यमुना में ही मूर्तियों का विसर्जन किया।गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आखेरागढ़। कस्बे और क्षेत्र में सप्ताहभर से चल रहा गणेश उत्सव रविवार को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही श्रद्धालु मूर्तियों को लेकर विसर्जन के लिए निकले। डीजे की धुन पर नाचते गाते रंग गुलाल उड़ाया। मूर्ति विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं ने गणेश मूर्तियों की पूजा-अर्चना कर आरती की। इसके बाद मूर्तियों को राजस्थान सीमा स्थित पार्वती नदी और धौलपुर की चंबल नदी में ले जाकर विधि विधान से विसर्जित किया गया।