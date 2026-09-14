Agra News: रोजमर्रा की विद्युत सामग्री पर 18 से घटकर 5% हो जीएसटी

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मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और प्रोत्साहन नीतियों के बल पर उत्तर प्रदेश देश में उद्योगों के लिए सबसे आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है।प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सक्सेना, महामंत्री संजीव चांदाना और आगरा अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने सरकार से आम जनता व गरीब आवास योजनाओं में प्रयुक्त बिजली सामान पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने का आग्रह किया। वक्ताओं ने कहा कि राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति से बीते 12 वर्षों में विद्युत उत्पादों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।व्यापारियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए स्थानीय बाजार को प्राथमिकता देने की अपील की। साथ ही शॉर्ट सर्किट से होने वाले हादसों को रोकने के लिए आयोजनों में केवल लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों से अस्थायी वायरिंग कराने और हमेशा आईएसआई मार्का विद्युत उत्पादों के इस्तेमाल पर बल दिया।एक्सपो में लगाए गए 60 स्टॉलों पर अत्याधुनिक विद्युत उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने देर रात तक शहरवासियों और व्यापारियों का तांता लगा रहा। कार्यक्रम के दौरान संगठन की नियमावली सामग्री का विमोचन हुआ और वरिष्ठ व्यापारियों को सम्मानित किया गया। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। सम्मेलन में व्यापारी नेता हरेश अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, स्वदेश बंसल, रवि प्रकाश, संजय कुंडलानी, ललित जैन, दीपक गुप्ता, अनुज माहेश्वरी, दिलीप आहूजा आदि मौजूद रहे।