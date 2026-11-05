Agra News: रोमांचक मुकाबले में तीन रन से जीता जीएसटी लाइंस

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पहले बल्लेबाजी करते हुए जीएसटी लाइंस ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 162 रन बनाए। रजत शर्मा ने 33 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 50 रन की शानदार पारी खेली। विपिन चौहान ने 31 और विनोद यादव ने 23 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीएसटी टाइगर्स की टीम ने भी कड़ी टक्कर दी। शिवम यादव ने 52 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि अनुराग चौधरी ने 46 रन बनाए। हालांकि टीम निर्धारित ओवर में छह विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी। शानदार प्रदर्शन के लिए रजत शर्मा को मैन ऑफ द मैच, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौरभ यादव सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक चुने गए।जीएसटी लाइंस की टीम में अपर आयुक्त पंकज गांधी, अखंड प्रताप सिंह, विशाल सिंह, सत्यम सिंह, रुद्रेश चौबे, अरुण यादव, जितेंद्र भारद्वाज, रजत शर्मा, विनोद यादव, विद्याभूषण, विपिन चौहान और सुनील कुमार शामिल रहे। जीएसटी टाइगर्स में अजीत कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार सिंह, अनुराग चौधरी, अनुराग अटोरिया, सतीश चौरसिया, केके मिश्रा, दीपक कुमार, राकेश कुमार, अमित यादव, शिवम यादव, अजय शर्मा और भानुप्रताप ने हिस्सा लिया।इस मौके पर जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष विनोद सीतलानी, लोकेंद्र चाहर, आयुक्त गुलाब चंद्र, विवेक सिंह, पीएन यादव, गोपाल तिवारी, प्रमोद दुबे, बीडी शुक्ला, राजेश टंडन, अखंड प्रताप सिंह, जितेंद्र कुमार, मृत्युंजय सिंह और रितु सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद