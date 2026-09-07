टैक्स चोरी का नया तरीका: बसों से भेजा जा रहा सामान, ताकि न पड़े किसी की नजर; ऐसे हो रहा जीएसटी में खेल

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राज्य कर के सचल दल और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भी ट्रैवल एजेंसी संचालकों से मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। रावली और छीपीटोला पर निजी बसों का अड्डा है। जहां से बसों में छिपाकर कई राज्यों में माल की ढुलाई होती है।यात्री का बस में 20 किलो तक घरेलू समान ले जाने की इजाजत है। इसकी आड़ में 200 से 300 किलो तक समान ढोया जा रहा है। सैंया टोल पर राधिका ट्रैवल्स की बस में 3 सितंबर को 225 किलो चांदी पकड़ी गई थी। इसमें 80 किलो से अधिक चांदी के आभूषण बिना बिल के मिले हैं। विभाग ने जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है।