टैक्स चोरी का नया तरीका: बसों से भेजा जा रहा सामान, ताकि न पड़े किसी की नजर; ऐसे हो रहा जीएसटी में खेल
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 07 Sep 2026 09:18 AM IST
सार
आगरा में यात्री सामान की आड़ में निजी बसों से बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई कर जीएसटी चोरी का आरोप है। 20 किलो घरेलू सामान की अनुमति के बावजूद बसों में 200 से 300 किलो तक माल ले जाने की बात सामने आई है।
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विस्तार
आगरा में यात्री सामान की आड़ में ट्रैवल एजेंसियों की बसों में जीएसटी चोरी हो रही है। दवाइयों से लेकर हार्डवेयर, ऑटो पार्ट्स से लेकर कपड़ों तक की ढुलाई में ट्रैवल एजेंसी संचालक चांदी काट रहे हैं।
राज्य कर के सचल दल और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भी ट्रैवल एजेंसी संचालकों से मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। रावली और छीपीटोला पर निजी बसों का अड्डा है। जहां से बसों में छिपाकर कई राज्यों में माल की ढुलाई होती है।
यात्री का बस में 20 किलो तक घरेलू समान ले जाने की इजाजत है। इसकी आड़ में 200 से 300 किलो तक समान ढोया जा रहा है। सैंया टोल पर राधिका ट्रैवल्स की बस में 3 सितंबर को 225 किलो चांदी पकड़ी गई थी। इसमें 80 किलो से अधिक चांदी के आभूषण बिना बिल के मिले हैं। विभाग ने जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है।
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राज्य कर के सचल दल और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भी ट्रैवल एजेंसी संचालकों से मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। रावली और छीपीटोला पर निजी बसों का अड्डा है। जहां से बसों में छिपाकर कई राज्यों में माल की ढुलाई होती है।
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यात्री का बस में 20 किलो तक घरेलू समान ले जाने की इजाजत है। इसकी आड़ में 200 से 300 किलो तक समान ढोया जा रहा है। सैंया टोल पर राधिका ट्रैवल्स की बस में 3 सितंबर को 225 किलो चांदी पकड़ी गई थी। इसमें 80 किलो से अधिक चांदी के आभूषण बिना बिल के मिले हैं। विभाग ने जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है।
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