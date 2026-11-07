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शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद रानी घाट, गोरा कक्ष घाट और महादेव घाट पर 11 हजार दीप जलाए गए। इस आयोजन के साक्षी बनने के लिए इंग्लैंड से विशेष तौर पर तीर्थ और मेला भ्रमण पर आए कैंथल और कैरल भी पहुंचे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और इस भव्य दीपोत्सव की खूब प्रशंसा की। इस मौके पर संतोष गहलोत, सुनील बाबू, पुलकित भदौरिया, सोनू भदौरिया, बिट्टू भदौरिया, अजय भदौरिया, राजवीर सिंह राजावत, अलकेंद्र जादौन आदि रहे। विज्ञापन



शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद रानी घाट, गोरा कक्ष घाट और महादेव घाट पर 11 हजार दीप जलाए गए। इस आयोजन के साक्षी बनने के लिए इंग्लैंड से विशेष तौर पर तीर्थ और मेला भ्रमण पर आए कैंथल और कैरल भी पहुंचे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और इस भव्य दीपोत्सव की खूब प्रशंसा की। इस मौके पर संतोष गहलोत, सुनील बाबू, पुलकित भदौरिया, सोनू भदौरिया, बिट्टू भदौरिया, अजय भदौरिया, राजवीर सिंह राजावत, अलकेंद्र जादौन आदि रहे।

छोटी दिवाली (नरक चतुर्दशी) पर्व पर तीर्थ नगरी बटेश्वर का कोना-कोना दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। तीर्थ स्थल ट्रस्ट समिति के तत्वावधान में आयोजित भव्य दीपोत्सव के दौरान रानी घाट, गोरा कक्ष घाट और महादेव घाट पर 11 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए गए, जिससे यमुना तट का नजारा देखते ही बन रहा था।