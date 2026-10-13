Agra News: घासीबाबा ने किरावली को 108 रन से हराया

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जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी किरावली क्रिकेट क्लब की टीम घासी बाबा क्रिकेट क्लब के उदयवीर चाहर की हैट्रिक के कारण मात्र 63 रन पर ऑल आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच घासी बाबा क्रिकेट क्लब के लिप्पी चाहर 26 बॉल 86 रन को मिला। मैच के दौरान टूर्नामेंट अध्यक्ष टीकम चाहर, जुगल किशोर, लिप्पी चाहर, साहिल चौइया, अमन कुमार, प्रभात चाहर, रामू आदि मौजूद रहे।

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अकोला। चौधरी चरण सिंह चाहरवाटी महाविद्यालय के मैदान पर चल रहे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को एकमात्र मुकाबला घासी बाबा क्रिकेट क्लब और किरावली क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया जिसे घासी बाबा क्रिकेट क्लब ने 108 रन से जीता। दिन एकमात्र मैच घासीबाबा क्रिकेट क्लब और किरावली क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें घासी बाबा क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। निर्धारित 12 ओवर में 171 रन बनाए।