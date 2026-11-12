Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   General tickets will be available right on the platform at Cantt station.

Agra News: कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी जनरल टिकट

Thu, 12 Nov 2026 02:36 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
General tickets will be available right on the platform at Cantt station.
आगरा। आगरा कैंट स्टेशन पर जनरल टिकट लेने के लिए अब यात्रियों को टिकट काउंटरों की लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर ही एम-यूटीएस मशीनों से अनारक्षित टिकट मिलने की सुविधा शुरू की गई है। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि कैंट स्टेशन पर चार एम-यूटीएस मशीनें संचालित की जा रही हैं। इनके माध्यम से यात्री प्लेटफॉर्म पर ही अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं। नौ नवंबर को इन मशीनों से करीब 170 टिकट वितरित किए गए। इस व्यवस्था से यात्रियों का समय बच रहा है। काउंटरों पर कतार में खड़े होने की मजबूरी कम हुई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed