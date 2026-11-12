Agra News: कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी जनरल टिकट

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आगरा। आगरा कैंट स्टेशन पर जनरल टिकट लेने के लिए अब यात्रियों को टिकट काउंटरों की लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर ही एम-यूटीएस मशीनों से अनारक्षित टिकट मिलने की सुविधा शुरू की गई है। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि कैंट स्टेशन पर चार एम-यूटीएस मशीनें संचालित की जा रही हैं। इनके माध्यम से यात्री प्लेटफॉर्म पर ही अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं। नौ नवंबर को इन मशीनों से करीब 170 टिकट वितरित किए गए। इस व्यवस्था से यात्रियों का समय बच रहा है। काउंटरों पर कतार में खड़े होने की मजबूरी कम हुई है।