{"_id":"6291a977a11c04765b566df6","slug":"geetanjali-shree-wins-international-booker-prize-translated-by-daisy-rockwell-novel-tomb-of-sand-know-what-the-litterateur-said","type":"story","status":"publish","title_hn":"Booker Prize 2022: गीतांजलि श्री की उपलब्धि से बढ़ा ब्रज का मान, जानें क्या बोले साहित्यकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 28 May 2022 10:17 AM IST