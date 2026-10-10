यूपी: आधार बनवाने जा रहे हैं तो सावधान! मुफ्त काम के भी वसूल रहे रुपये, केंद्र प्रबंधन ने पुलिस से की शिकायत

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केंद्र प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि ये कैफे बड़े बोर्ड लगाकर नागरिकों को रोकते हैं। वे अवैध रूप से आधार संबंधी कार्य करते हैं। मुफ्त अपॉइंटमेंट के लिए 50 रुपये से 300 रुपये तक लेते हैं। स्लॉट पूरा होने पर पुराने अपॉइंटमेंट को संपादित कर फर्जी अपॉइंटमेंट देते हैं। आधार सुधार और नए आधार के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक रुपये वसूल रहे हैं।इससे लोगों के आधार ओटीपी का डाटा दुरुपयोग होने की संभावना है। आधार सेवा केंद्र पर डेमोग्राफी अपडेटेशन के 75 रुपये और बायोमीट्रिक के 125 रुपये निर्धारित हैं। फर्जी अपॉइंटमेंट स्कैन होने पर कर्मचारियों को अपनी जेब से फीस भरनी पड़ती है। जरा सी अनदेखी पर कर्मचारी की आईडी ब्लॉक हो सकती है। प्रबंधन ने जिलाधिकारी और पुलिस से इन कैफे का संचालन बंद कराने की अपील की है।एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है। थाना न्यू आगरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।