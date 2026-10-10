यूपी: आधार बनवाने जा रहे हैं तो सावधान! मुफ्त काम के भी वसूल रहे रुपये, केंद्र प्रबंधन ने पुलिस से की शिकायत
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 11:40 AM IST
सार
आगरा के खंदारी चौराहे स्थित आधार सेवा केंद्र के बाहर साइबर कैफे संचालकों पर मुफ्त अपॉइंटमेंट के लिए 50 से 300 रुपये वसूलने और फर्जी अपॉइंटमेंट देने का आरोप लगा है। केंद्र प्रबंधन ने न्यू आगरा पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
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विस्तार
आगरा के खंदारी चौराहे स्थित आधार सेवा केंद्र के बाहर कई साइबर कैफे संचालक धोखाधड़ी कर रहे हैं। आरोप है कि वे फर्जी अपॉइंटमेंट देने के साथ मुफ्त सेवाओं के लिए भी रुपये वसूल रहे हैं। केंद्र प्रबंधन ने इस मामले में न्यू आगरा पुलिस को तहरीर दी है, जिसकी जांच की जा रही है।
केंद्र प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि ये कैफे बड़े बोर्ड लगाकर नागरिकों को रोकते हैं। वे अवैध रूप से आधार संबंधी कार्य करते हैं। मुफ्त अपॉइंटमेंट के लिए 50 रुपये से 300 रुपये तक लेते हैं। स्लॉट पूरा होने पर पुराने अपॉइंटमेंट को संपादित कर फर्जी अपॉइंटमेंट देते हैं। आधार सुधार और नए आधार के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक रुपये वसूल रहे हैं।
इससे लोगों के आधार ओटीपी का डाटा दुरुपयोग होने की संभावना है। आधार सेवा केंद्र पर डेमोग्राफी अपडेटेशन के 75 रुपये और बायोमीट्रिक के 125 रुपये निर्धारित हैं। फर्जी अपॉइंटमेंट स्कैन होने पर कर्मचारियों को अपनी जेब से फीस भरनी पड़ती है। जरा सी अनदेखी पर कर्मचारी की आईडी ब्लॉक हो सकती है। प्रबंधन ने जिलाधिकारी और पुलिस से इन कैफे का संचालन बंद कराने की अपील की है।
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एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है। थाना न्यू आगरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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केंद्र प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि ये कैफे बड़े बोर्ड लगाकर नागरिकों को रोकते हैं। वे अवैध रूप से आधार संबंधी कार्य करते हैं। मुफ्त अपॉइंटमेंट के लिए 50 रुपये से 300 रुपये तक लेते हैं। स्लॉट पूरा होने पर पुराने अपॉइंटमेंट को संपादित कर फर्जी अपॉइंटमेंट देते हैं। आधार सुधार और नए आधार के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक रुपये वसूल रहे हैं।
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इससे लोगों के आधार ओटीपी का डाटा दुरुपयोग होने की संभावना है। आधार सेवा केंद्र पर डेमोग्राफी अपडेटेशन के 75 रुपये और बायोमीट्रिक के 125 रुपये निर्धारित हैं। फर्जी अपॉइंटमेंट स्कैन होने पर कर्मचारियों को अपनी जेब से फीस भरनी पड़ती है। जरा सी अनदेखी पर कर्मचारी की आईडी ब्लॉक हो सकती है। प्रबंधन ने जिलाधिकारी और पुलिस से इन कैफे का संचालन बंद कराने की अपील की है।
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एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है। थाना न्यू आगरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।