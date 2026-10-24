आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा: डिवाइडर तोड़ दूसरी लेन में पलटी कार, बिहार जा रहे युवक की मौत

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दिल्ली के थाना कल्याणपुर विनोद नगर निवासी कार चालक भास्कर पुत्र मनोरथ अपने साथ शैलेश कुमार (45) पुत्र फगुनी महतो निवासी बिहार के थाना हलसी जिला लकीसराय ग्राम बाछा के साथ दिल्ली से बिहार जा रहा था। शनिवार तड़के 3:50 बजे के करीब थाना फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 26.800 के पास चालक को नींद की झपकी आ गई। कार की गति अधिक होने के कारण वह अनियंत्रित हो गई और मध्य डिवाइडर तोड़ते हुए एलएचएस से आरएचएस पर पहुंचकर पलट गई।हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आगे की सीट पर बैठे शैलेश की मौत हो गई, जबकि चालक भास्कर घायल हो गया।हादसे की सूचना पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। घायल चालक को अस्पताल भेजा गया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की सहायता से थाना फतेहाबाद पहुंचाया गया।यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी प्रथम राधा मोहन द्विवेदी ने बताया कि चालक को नींद की झपकी आने और कार की गति अधिक होने के कारण हादसा हुआ। कार मध्य डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में पलट गई थी। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।