Agra News: स्वाद को मिली पहचान, जरदोजी को मिले नए बाजार
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:53 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:53 AM IST
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आगरा। नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में मंगलवार को चार दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का समापन हो गया।
यहां आगरा के चमड़ा, हस्तशिल्प उत्पादों के अलावा पेठा, पराठा से लेकर जरदोजी तक ने छाप छोड़ी। इस शो से जहां स्वाद को गैर राज्यों में नई पहचान मिली, वहीं जरदोजी के लिए नए बाजार खुल गए हैं। ट्रेड शो में आगरा से 60 कारोबारियों ने स्टॉल लगाई थी।
एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी के तहत चमड़ा एवं फुटवियर, पेठा और मार्बल पच्चीकारी के लिए ऑर्डर मिले हैं। पहली बार एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत आगरा का पराठा और 20 तरह के पेठों ने भी इस शो में खूब रौनक बिखेरी।
उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार ने बताया कि ओडीओसी के तहत जिन उत्पादों को सिर्फ आगरा या प्रदेश में पहचाना जाता था, इस शो के जरिये उन्हें अब देशभर में पहचान मिल गई है। पेठा की बंपर बिक्री भी शो में हुई। इसके अलावा जरदोजी के लिए नए बाजार खुल गए हैं। बड़ी संख्या में निर्यातकों ने जरदोजी व चमड़ा फुटवियर में दिलचस्पी दिखाई है।
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यहां आगरा के चमड़ा, हस्तशिल्प उत्पादों के अलावा पेठा, पराठा से लेकर जरदोजी तक ने छाप छोड़ी। इस शो से जहां स्वाद को गैर राज्यों में नई पहचान मिली, वहीं जरदोजी के लिए नए बाजार खुल गए हैं। ट्रेड शो में आगरा से 60 कारोबारियों ने स्टॉल लगाई थी।
एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी के तहत चमड़ा एवं फुटवियर, पेठा और मार्बल पच्चीकारी के लिए ऑर्डर मिले हैं। पहली बार एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत आगरा का पराठा और 20 तरह के पेठों ने भी इस शो में खूब रौनक बिखेरी।
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उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार ने बताया कि ओडीओसी के तहत जिन उत्पादों को सिर्फ आगरा या प्रदेश में पहचाना जाता था, इस शो के जरिये उन्हें अब देशभर में पहचान मिल गई है। पेठा की बंपर बिक्री भी शो में हुई। इसके अलावा जरदोजी के लिए नए बाजार खुल गए हैं। बड़ी संख्या में निर्यातकों ने जरदोजी व चमड़ा फुटवियर में दिलचस्पी दिखाई है।
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