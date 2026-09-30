फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Flavors gain recognition Zardosi finds new markets

Agra News: स्वाद को मिली पहचान, जरदोजी को मिले नए बाजार

Wed, 30 Sep 2026 02:53 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Flavors gain recognition Zardosi finds new markets
आगरा। नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में मंगलवार को चार दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का समापन हो गया।
विज्ञापन

यहां आगरा के चमड़ा, हस्तशिल्प उत्पादों के अलावा पेठा, पराठा से लेकर जरदोजी तक ने छाप छोड़ी। इस शो से जहां स्वाद को गैर राज्यों में नई पहचान मिली, वहीं जरदोजी के लिए नए बाजार खुल गए हैं। ट्रेड शो में आगरा से 60 कारोबारियों ने स्टॉल लगाई थी।
एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी के तहत चमड़ा एवं फुटवियर, पेठा और मार्बल पच्चीकारी के लिए ऑर्डर मिले हैं। पहली बार एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत आगरा का पराठा और 20 तरह के पेठों ने भी इस शो में खूब रौनक बिखेरी।
विज्ञापन

उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार ने बताया कि ओडीओसी के तहत जिन उत्पादों को सिर्फ आगरा या प्रदेश में पहचाना जाता था, इस शो के जरिये उन्हें अब देशभर में पहचान मिल गई है। पेठा की बंपर बिक्री भी शो में हुई। इसके अलावा जरदोजी के लिए नए बाजार खुल गए हैं। बड़ी संख्या में निर्यातकों ने जरदोजी व चमड़ा फुटवियर में दिलचस्पी दिखाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed