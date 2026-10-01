फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Five sanitation workers from each ward were felicitated.

Agra News: हर वार्ड के पांच सफाई मित्रों का किया गया सम्मान

Thu, 01 Oct 2026 02:36 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Five sanitation workers from each ward were felicitated.
नगर निगम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित करते मेयर और नगर आयुक्त।
आगरा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर निगम ने सदन कक्ष के साथ सभी जोन कार्यालयों में सफाई मित्रों को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें सफाई किट प्रदान की। उत्कृष्ट कार्य करने वाले हर वार्ड के पांच सफाई मित्रों को प्रमाण पत्र एवं पटुका पहना कर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

हरीपर्वत जोन का कार्यक्रम नगर निगम सदन कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें मेयर हेमलता दिवाकर और नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने सफाई व्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कर्मचारियों को उपहार के साथ ही साथ ईएसआई कार्ड भी प्रदान किए गए। मेयर हेमलता दिवाकर ने कहा कि सफाई कर्मियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। उनके इलाज के लिए सहायता, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैशलेस स्वास्थ्य योजना समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं।
विज्ञापन

कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव वर्मा आदि सहित वरिष्ठ पार्षद शरद चौहान, प्रदीप अग्रवाल, अमित सिंह पटेल, विक्रांत कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

471 कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया
चारों जोनल कार्यालयों पर हुए कार्यक्रम में करीब 471 सफाई मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण, आयुष्मान कार्ड, नमस्ते योजना कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं का फायदा दिलाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed