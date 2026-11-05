Agra News: मजदूर पिता-पुत्रों को सरिया और फावड़े से दौड़ाकर पीटा

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गांव सौरई निवासी भोले ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार को वह गांव में फतेह सिंह के घर मजदूरी कर रहा था। उसके साथ उसके पिता चंद्रभान और भाई जितेंद्र भी काम कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के चंद्रभान, छोटू, विकास, बॉबी समेत आधा दर्जन लोग वहां पहुंच गए। पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने सरिया, फावड़ा और डंडों से तीनों पर हमला कर दिया। दबंगों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जिससे भोले, उसके पिता चंद्रभान और भाई जितेंद्र घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस के पहुंचते ही आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजा है।खेतों में आलू बुवाई से इनकार पर 15 दिन पहले हुआ था विवादपीड़ित भोला कोरी ने बताया करीब 15 दिन पहले चंद्रभान ने उसे रास्ते में रोककर अपने खेतों में आलू बुवाई का काम करने के लिए कहा था। भोला ने दूसरे किसान से एडवांस लेने की बात कहते हुए काम करने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल कराया था। बाद में गांव के कुछ संभ्रांत लोगों ने थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि पुलिस ने उस समय मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की होती, तो बृहस्पतिवार को दोबारा मारपीट की नौबत नहीं आती।पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। जल्द ही उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। - देवेश सिंह, एसीपी, एत्मादपुर