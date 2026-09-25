Agra News: पेट्रोल पंप पर किसानों को सिखाए जाएंगे खेती के गुर

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कार्यक्रम में सफल के जनरल मैनेजर डाॅ. सुनील कपूर और एचपीसीएल के विनय ने बताया कि किसानों को फसल के अनुसार खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए किसानों के खेत की मिट्टी और सिंचाई के पानी की निशुल्क जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर विशेषज्ञ किसानों को डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटाश सहित जैविक खादों के संतुलित प्रयोग की जानकारी देंगे।सफल किसान बाजार पर कृषि विशेषज्ञ समय-समय पर किसानों को जागरूक करेंगे। यहां आने वाले किसानों का डाटा भी एकत्र किया जाएगा। इसके बाद कृषि विशेषज्ञ किसानों के खेतों पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने में सहयोग करेंगे। इस मौके पर राजेश कुमार पालीवाल, प्रवीण कुमार पालीवाल, कमलेश कुमार पालीवाल, दिनेश कुमार गुर्जर, राम प्रकाश गुर्जर, ओमप्रकाश सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।