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Agra News: डीएपी वितरण में देरी पर जैंगारा समिति पर किसानों का हंगामा

Sun, 18 Oct 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 18 Oct 2026 02:56 AM IST
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Farmers protest against Jangara Committee over delay in DAP distribution
अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों को वितरण करते डीएपी खाद - फोटो : ARchive
किरावली/कागारौल। जैंगारा सहकारी समिति पर डीएपी खाद वितरण में देरी से नाराज किसानों ने शनिवार को हंगामा किया। आरोप था कि समिति पर करीब 10 दिन से डीएपी उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही थी।
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हंगामे की सूचना पर किसान नेता मोहन सिंह चाहर, समिति अध्यक्ष धीरेंद्र चाहर और सहकारिता विभाग के एडीसीओ कमलेश मौके पर पहुंचे। किसानों को समझाकर पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण शुरू कराया गया। इससे पहले शुक्रवार शाम भाजपा नेता प्रमोद चाहर ने जिलाधिकारी से उनके आवास पर मुलाकात कर किसानों की समस्या उठाई थी। उन्होंने बताया कि खाद उपलब्ध होने के बावजूद वितरण नहीं होने से किसान परेशान हैं। इस पर जिलाधिकारी ने एआर सहकारिता और एसडीएम किरावली को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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किसानों के हंगामे की सूचना पर पुलिस की मौजूदगी में किसानों को समझाकर खाद बितरण कराया 51 महिलाओ को 102,पैकिट खाद तथा बाकी किसानो को कुल टोटल 400 खाद पैकिटों का बितरण शांती पूर्वक कराया गया है। -कमलेश, एडीसीओ, कोऑपरेटिव
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