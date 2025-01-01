Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Farmers flocked to the warehouse for fertilizer; more than half returned empty-handed.

Agra News: खाद के लिए गोदाम पर उमड़े किसान, आधे से ज्यादा खाली हाथ लौटे

Sun, 08 Nov 2026 01:53 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 08 Nov 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Farmers flocked to the warehouse for fertilizer; more than half returned empty-handed.
बाह: चमरौआ के गोदाम पर खाद के लिए उमड़े किसान
बाह। आलू और गेहूं की लेट हो रही बुवाई ने किसानों की दिवाली फीकी कर दी है। शनिवार को छोटी दिवाली पर खाद वितरण की सूचना पर किसान चमरौआ के गोदाम पर उमड़ पड़े। दिन भर लाइन में लगने के बाद भी आधे से ज्यादा किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर हो गए। बाह, जैतपुर, जरार, भदरौली के बाजारों में निर्धारित दर से ज्यादा कीमत पर खाद मिल रही है। भानु प्रताप सिंह चौहान, राजीव सिंह ने बताया बाजार में मिलने वाली खाद के नकली होने के अंदेशे में किसान सहकारी समिति के गोदाम पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि चमरौआ में खाद वितरण की सूचना कर किसान गोदाम की ओर दौड़ पड़े। दिन भर गोदाम पर भारी भीड़ रही। कुछ किसान खाद लेने में कामयाब हो गए, जबकि कुछ खाली हाथ लौटने को मजबूर रहे। सचिव ललित शर्मा ने बताया शनिवार को छोटे किसानों को खाद वितरित की गई। कुल 125 किसानों को खाद दी गई है। गोदाम पर खाद की कोई कमी नहीं है। सभी को खाद वितरित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed