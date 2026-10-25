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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Farmers' anger erupted over the unavailability of fertilizer; they staged a protest.

Agra News: खाद नहीं मिलने पर फूटा किसानों का गुस्सा, धरना दिया

Sun, 25 Oct 2026 02:47 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 25 Oct 2026 02:47 AM IST
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Farmers' anger erupted over the unavailability of fertilizer; they staged a protest.
सैंया/इरादतनगर। साधन सहकारी समिति महाव (पनौता) पर डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिलने से शनिवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह सिकरवार के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन किया। किसानों ने समय से जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराने की मांग की।
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कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह सिकरवार ने कहा कि सरसों, आलू और गेहूं की बुवाई के लिए किसानों को डीएपी और यूरिया की सख्त जरूरत है लेकिन समितियों पर खाद उपलब्ध नहीं है। इससे किसान बहुत परेशान हैं और उन्हें भटकना पड़ रहा है। बताया कि किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान बाजार से मंहगी खाद खरीदने को मजबूर हैं। जबकि बाजार में मिलने वाले खाद की गुणवत्ता भी खराब होती है।
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किसानों ने डीएपी और यूरिया खाद की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। कहा कि बुवाई का समय चल रहा है और खाद के बिना फसलें प्रभावित होंगी। धरने पर बैठे किसानों ने चेताया कि खाद की आपूर्ति नहीं हुई तो उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं, घंटों चले धरना-प्रदर्शन के बावजूद समिति सचिव नहीं पहुंचे। धरने में सर्वेश त्यागी, भगवान सिंह और महावीर यादव, कंपोटर सिंह, वीरेंद्र सिंह, बहादुर सिंह, अनिल कुमार, छीतर प्रसाद और अवधेश आदि किसान शामिल रहे। जैसे किसान भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इन सभी किसानों ने खाद की कमी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की।
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- समिति पर एक किसान की ओर से सचिव के साथ अभद्रता करने का मामला था, खाद नहीं मिलने का आरोप गलत है। दोनों पक्षों से बातचीत करके समझा दिया गया है। सोमवार से खाद का वितरण किया जाएगा। -सतीश कुमार, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता।
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