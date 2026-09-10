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Agra News: मकान की छत पर सोता रहा परिवार, कमरे का ताला तोड़कर चोरी

Thu, 10 Sep 2026 01:41 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:41 AM IST
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Family slept on the roof; thieves broke the room's lock and committed theft.Family slept on the roof; thieves broke the room's lock and committed theft.
मकान की छत पर सोता रहा परिवार, कमरे का ताला तोड़कर चोरी
पिनाहट । थाना बसई अरेला क्षेत्र के कांकर खेड़ा ग्राम पंचायत के उपगांव मिलिक में मंगलवार रात चोरों ने एक मकान में धावा बोल दिया। परिवार के लोग छत पर सोते रहे और चोर दीवार लांघकर घर के अंदर दाखिल हो गए। कमरे का ताला तोड़कर चोर बक्से में रखी नकदी और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए।
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सुबह परिजन छत से नीचे आए तो कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर बक्सा खुला पड़ा था और सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर उसमें रखी दो जोड़ी चांदी की पायल और 10,500 रुपये की नकदी गायब मिली। पीड़िता रीना पत्नी हरिओम ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
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