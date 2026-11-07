दिवाली पर मिलावट का जहर: दूध, खोआ और घी में सबसे ज्यादा मिलावट, 81 फीसदी नमूने फेल; ऐसे करें पहचान

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पनीर, खोआ और दूध ही नहीं घी भी नकली मिल रहा है। खाद्य विभाग की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। रिफाइंड-सरसों के तेल भी मिलावटी मिले। हालत यह है कि सरसाें के तेल के 81 फीसदी नमूने जांच में फेल मिले हैं। इनके विक्रेताओं पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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खाद्य विभाग की टीम को हाल ही में 533 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें 184 नमूने जांच में फेल मिले हैं। इसमें 127 घटिया पाए गए। 55 नमूने नकली मिले हैं, बाकी के नमूने मिसब्रांड पाए गए हैं। इनमें दूध, खोआ, पनीर, नमकनी, मिठाई, घी, तेल, रिफाइंड समेत विभिन्न खाद्य सामग्री हैं। घी के 30 नमूनों में से 19 फेल मिले हैं, इसमें से छह में घी नकली पाया गया है, बाकी के 13 में पाम आयल, एसेंस, रिफाइंड समेत अन्य की मिलावट मिली।





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सरसों के तेल के 34 में से 4 घटिया, आठ नकली समेत 12 नमूने फेल मिले हैं। इसमें पाम आयल, राइसब्रोन ऑयल की मिलावट की गई। रिफाइंड के 19 नमूनों की जांच में आठ में मिलावट पाई गई, एक नमूना नकली पाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि हाल ही में 533 नमूनों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें 184 फेल मिले हैं। इनके विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।





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मिठाई घटिया, मसाले में भी मिलावट

खाद्य विभाग की जांच में मसाले, नमकीन, आटा समेत कई सामग्री मिलावटी मिली हैं। मिठाई के 63 के नमूने में से 11 फेल मिले हैं, दो बेहद खतरनाक पाए गए। नौ में मिलावट मिली। दाल के 35 नमूनों में से चार में मिलावट पाई गई। मसालों के 40 नमूनों में से 11 फेल मिले हैं। इनमें ठंडल का बुरादा, सिंथेटिक रंग पाए गए। आटे के 26 नमूनों में से छह घटिया मिले, जिसमें कीड़े पाए गए।

